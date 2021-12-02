На Тернопільщині закрили школу та дитсадок

У Ланівцях закрили школу та дитсадок у мікрорайоні, де зафіксували сказ у безпритульного кота. Про це розповів голова Лановецької громади Роман Казновецький, пише Суспільне

За його словами, понад 450 школярів навчаються дистанційно. Каже, освітні заклади не працюватимуть 10 днів.

У місті тварин вакцинують від сказу. Про це розповів керівник Лановецької лікарні ветеринарної медицини Сергій Шелестовський. Чоловік каже, на сьогодні щепили більш як 150 тварин – це коти та собаки.

Олександр Міняйло Щеплення тварин від сказу

Нагадаємо, вчора начальник Лановецького управління Держпродспоживслужби Олександр Міняйло повідомив, що є п’ятеро людей, які могли контактувати з твариною. Вони проходять курс щеплень. За словами Міняйла, цього року на Лановеччині зафіксували 7 випадків сказу серед тварин. Джерелом збудника, каже, може бути червона лисиця.