З 6 грудня на Тернопільщині діятимуть нові обмеження

Поліцейські Тернопільщини організовують рейди з метою роз’яснення нових обмежень, які діятимуть на території області з 6 грудня. Стосуватимуться зміни, у першу чергу, невакцинованих громадян.

Люди, котрі не отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть: взяти участь у проведенні будь-яких масових заходів: культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших; відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни; скористатись послугами суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування: барів, ресторанів, кафе тощо.

Робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у жовтому та червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил: носіння маски та дотримання дистанції 1.5 метрів.

Поліцейські нагадують бізнесу про зобов’язання перевіряти у відвідувачів всі Covid-сертифікати в спосіб зчитування QR-коду мобільним додатком “Дія”. Після зчитування QR-коду на смартфоні відображається статус Covid-сертифіката: чинний /нечинний. Без перевірки та зчитування Covid-сертифікат не вважається наданим та перевіреним.

У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власник закладу може понести відповідальність за статтею “Порушення правил щодо карантину людей” Кодексу України про адміністративні правопорушення і отримати штраф від 34 до 170 тисяч гривень. А у разі, якщо виникне підозра про підробку Covid-сертифіката, громадянину, який надав цей документ, загрожує кримінальна відповідальність.