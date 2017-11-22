З’явилось відео, як депутат Тернопільської обласної ради бив жінку-поліцейську

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Тернопільські поліцейські опублікували відео, як депутат Тернопільської обласної ради Олександр Башта тягнув за волосся жінку поліцейську.

Нагадаємо, сьогодні Олександр Башта побив двох поліцейських, які вже за меддопомогою звернулися до лікарні. У патрульного закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій нижньої щелепи. У дівчини-поліцейського закрита черепно-мозкова травма, забій м’яких тканин волосистих частин голови та струс.

Вирішується питання про внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 345 ККУ – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті – виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. На місці події працює слідчо-оперативна група.