Зимовий догляд за стопами: поради тернопільських фахіців

На календарі зима.

⠀

☝️Наші ніжки потребують догляду завжди, незалежно від пори року. Якщо в теплі сезони шкіра ніг дихає за рахунок відкритого взуття, то взимку ноги пітніють, часто переохолоджуються, в холодну пору року вони потребують особливого догляду.

⠀

👇Отож, на що слід звернути увагу взимку:

⠀

📍Зимове взуття – зручне, легке і в міру вільне, бажано шкіряне.

⠀

📍Шкарпетки бавовняні – врятують від холоду, забезпечать ногам комфорт. Ви позбудетесь лущення, неправильного росту нігтів і виникнення мозолів. При можливості, у приміщенні перевзувайтесь, щоб ноги дихали.

⠀

📍Навіть якщо ви знімаєте взуття впродовж дня, ноги все одно потіють. Регулярно приймайте контрастний душ для ніг. Після цього обробляйте стопи спеціальними засобами від поту, вони містять рослинні екстракти, ефірні масла і корисні речовини, які борються з подібними проблемами, грибками, бактеріями, що дуже важливо у закритому взутті.

⠀

📍Тріщинки на шкірі і товстий роговий шар епідермісу — ознаки надмірної сухості ніг. Щоб позбутися цієї проблеми, подологи нашого центру детально оброблять кожну тріщинку і порекомендують спеціальний догляд, в домашніх умовах користуйтесь скрабом для ніг, він зробить шкіру більш м’якою.

⠀

📍Зима – ідеальний період, щоб відновити нігтьові пластини. Для цього у центрі Stoppa 👣є засоби та спеціальні лаки для нігтів, які містять зволожувальні та живильні компоненти.

Нігтям краще дати відпочити, не варто їх покривати гель-лаками.

⠀

☝️У центрі Stoppa 👣великий вибір доглядових засобів, які вкрай потрібні ніжкам взимку. Підберемо ті, які потрібні саме вам.

P.S. Stoppa (Стоппа) — перший центр у Тернополі, який спеціалізується виключно на проблемах стопи. Спеціалісти центру займаються доглядом за шкірою (мозолі, натоптиші, тріщини), нігтями (врослий, проблемний, потовщений, деформований ніготь), діабетичною стопою, проведенням апаратного педикюру, масажем стопи і гомілок, парафінотерапією.

Центр подології Stoppa є у центрі Тернополя — навпроти залізничного вокзалу (вул. Б. Хмельницького, 19/207).

Facebook-сторінка Stoppa

Instagram Stoppa