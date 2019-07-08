Чому Іван Ковалик йтиме в Раду без партії?

Чи не найпоширеніше питання, яке чую в свою адресу останніми тижнями: чому йдучи у Верховну Раду, я не представляю жодну політичну силу? Так от пояснюю:

я – самовисуванець, тому що інтереси виборців та України я ставлю вище інтересів будь-яких політичних сил. І зобов’язання та відповідальність нестиму тільки перед своїми виборцями та українським народом!

На жаль, ці позачергові вибори до Верховної Ради відбуваються за старою виборчою системою – системою, при якій списки партії формують політичні “вожді”, де виборці не можуть впливати на порядок кандидатів у списку. А я не хочу брати участі в цьому. Адже кожен хто в такий спосіб потрапляє в Раду – автоматично стає виконавцем волі керівництва партії!

Щоб пройти в парламент, будь-яка політична партія повинна мати достатньо ресурсів і доступ до національних ЗМІ. Проте зараз власники всіх всеукраїнських мас-медіа – одіозні олігархи, з якими завзято планують боротися ті, хто найчастіше буває на цих же телеканалах. Мені набридло таке лукавство. Я не хочу ставати частиною політичних проектів, які розвалюються одразу після чергових виборів!

Я йду в Верховну Раду як самовисуванець, бо хочу приймати політичні рішення згідно із власним сумлінням. Вважаю, що так я буду максимально корисним для тернополян.