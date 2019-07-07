Підприємство Івана Чайківського допомагає людям повернути їхні паї

Роками, на Зборівщині, люди не отримували доходів із власних паїв, бо протягом тривалого часу не можуть здавати їх в оренду, оскільки орна земля поросла лісом.

Тягнеться це з тих часів, коли на Тернопільщині не було кому обробляти ріллю. Відповідно дерева самосіялися там, де не було господаря.

Компанія «Агропродсервіс», засновником якої є Іван Чайківський, за свій кошт вирішила викорчувати дерева та дати можливість людям заробляти, віддаючи в оренду власні паї. Останні 45 гектарів підприємство «Агропродсервіс Вест» викорчовує в селі Манаїв, а підприємство «Агропродсервіс Ярчівці» – 16 гектарів в селі Білоголови, 4 гектари в селі Славна Зборівського району.

«Я, як економіст та бізнесмен розумію, що люди несли прямі збитки, а грошей щоби викорчувати самосіви власними силами, у них не було, – пояснює Іван Чайківський. – Тому, ми вирішили взяти на себе витрати пов’язанні з відновленням ріллі».

Загалом за період роботи на Зборівщині підприємство Чайківського викорчувало понад 500 гектарів орної землі, яка за документами є людськими паями.