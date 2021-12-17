10:43 | 17.12.2021
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Політика 

Компанія Креатор- Буд стала учасником заходу ” Ukrainian Israeli Innovation summit – 2021″

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Під час четвертої дискусійної панелі на UKRAINIAN ISRAELI INNOVATION SUMMIT — 2021 передові українські девелопери презентували огляд українського ринку нерухомості та поговорили про ключові інноваційні запити.

Представники компанії Креатор-Буд презентували свої проекти та взяли участь у дискусії щодоUkrainian ринку нерухомості в Україні та основних проблем у сфері будівництва. 

Спікери панелі:

📍 Василь Лозинський, Перший заступник Міністра з розвитку громад та територій України;

📍 Зеев Елькін, Міністр будівництва та житлової політики, Міністр у справах Єрусалима і національної спадщини;

📍 Ігаль Йоффе, генеральний директор та засновник Simple Investment;

📍 Микола Негрич, політик, громадський діяч, інвестор в нерухомість;

📍 Артур Мхітарян, генеральний директор Taryan Group;

📍 Ігор Гуда, голова ради директорів у Креатор- Буд

📍 Євген Баркар, генеральний директор SVOY. Group;

📍 Тимур Хромаєв, підприємець, фінансист, радник.

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