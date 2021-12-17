Компанія Креатор- Буд стала учасником заходу ” Ukrainian Israeli Innovation summit – 2021″
Під час четвертої дискусійної панелі на UKRAINIAN ISRAELI INNOVATION SUMMIT — 2021 передові українські девелопери презентували огляд українського ринку нерухомості та поговорили про ключові інноваційні запити.
Представники компанії Креатор-Буд презентували свої проекти та взяли участь у дискусії щодоUkrainian ринку нерухомості в Україні та основних проблем у сфері будівництва.
Спікери панелі:
Василь Лозинський, Перший заступник Міністра з розвитку громад та територій України;
Зеев Елькін, Міністр будівництва та житлової політики, Міністр у справах Єрусалима і національної спадщини;
Ігаль Йоффе, генеральний директор та засновник Simple Investment;
Микола Негрич, політик, громадський діяч, інвестор в нерухомість;
Артур Мхітарян, генеральний директор Taryan Group;
Ігор Гуда, голова ради директорів у Креатор- Буд
Євген Баркар, генеральний директор SVOY. Group;
Тимур Хромаєв, підприємець, фінансист, радник.