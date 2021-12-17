Допомога необхідна Давидкові Ревнюку з Тернопільщини.

Хлопчикові зробили пересадку кісткового мозку. Проте після операції йому потрібне дороговартісне лікування. Тож рідні просять про допомогу.

“Ми зробили сьогодні 16.12 пересадку стовбурових клітин в Україні, та лікарі нас приголомшили тим, що потрібно продовжувати лікування в перші дні після операції. В нас лише 4 дні, щоб оплатити лікування в сумі 120 000 грн, тому ми вимушені БЛАГАТИ ВАС знову про допомогу.

Введення провели не настільки кваліфіковані фахівці і це дало ускладнення на рухомий апарат дитини. Дитина до тепер під наркозом від 11 ї год”, – ідеться на сторінці Світланин Бутічок.

Реквізити для допомоги:

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Ревнюк Світлана Вікторівна