Від ковіду на Тернопільщині померло шестеро людей

198 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 16 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»



Також за останню добу:

– летальних випадків – 6:

1 – жінка 85р., Тернопільський район;

2 – чоловік 88р., Чортківський район;

3 – чоловік 71р., м. Тернопіль;

4 – чоловік 81р., Тернопільський район;

5 – жінка 46р., Чортківський район;

6 – жінка 60р., Тернопільський район.

одужало – 436 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 960

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 105 640 осіб;

– одужало – 99 002 особи;

– летальних випадків – 2 043 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 12 121 (11 400 одужало, 265 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 297 (1 537 одужало, 58 летальних).

– Тернопільський район – 63 227 (58 973 одужало, 1 156 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 28 466 (26 079 одужало, 505 летальних).

– Чортківський район – 30 292 (28 629 одужало, 619 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 3 911 (3 677 одужало, 50 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (43 особи):

Борсуківська сільська ОТГ – 3

Великодедеркальська сільська ОТГ – 3

Вишнівецька селищна ОТГ – 6

Кременецька міська ОТГ – 15

Лановецька міська ОТГ – 7

Почаївська міська ОТГ – 5

Шумська міська ОТГ – 4

Тернопільський район (99 осіб):

Байковецька сільська ОТГ – 4

Бережанська міська ОТГ – 10

Великоберезовицька селищна ОТГ – 4

Великобірківська селищна ОТГ – 1

Великогаївська сільська ОТГ – 3

Збаразька міська ОТГ – 8

Зборівська міська ОТГ – 4

Іванівська сільська ОТГ – 2

Козівська селищна ОТГ – 3

Микулинецька селищна ОТГ – 1

Нараївська сільська ОТГ – 2

Підволочиська селищна ОТГ – 5

Підгаєцька міська ОТГ – 1

Саранчуківська сільська ОТГ – 1

Скалатська міська ОТГ – 3

Скориківська сільська ОТГ – 3

Теребовлянська міська ОТГ – 9

Тернопільська міська ОТГ – 35

Чортківський район (58 осіб):

Білобожницька сільська ОТГ – 1

Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1

Борщівська міська ОТГ – 2

Бучацька міська ОТГ – 8

Гусятинська селищна ОТГ – 5

Заліщицька міська ОТГ – 13

Золотопотіцька селищна ОТГ – 3

Колиндянська сільська ОТГ – 2

Копичинецька міська ОТГ – 3

Монастириська міська ОТГ – 2

Скала-Подільська селищна ОТГ – 1

Товстенська селищна ОТГ – 3

Трибухівська сільська ОТГ – 2

Хоростківська міська ОТГ – 1

Чортківська міська ОТГ – 9