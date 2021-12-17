10:30 | 17.12.2021
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Тернопільщина 

Від ковіду на Тернопільщині померло шестеро людей

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198 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 16 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»

Також за останню добу:

– летальних випадків – 6:

1 – жінка 85р., Тернопільський район;

2 – чоловік 88р., Чортківський район;

3 – чоловік 71р., м. Тернопіль;

4 – чоловік 81р., Тернопільський район;

5 – жінка 46р., Чортківський район;

6 – жінка 60р., Тернопільський район.

одужало – 436 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 960

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 105 640 осіб;

– одужало – 99 002 особи;

– летальних випадків – 2 043 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 12 121 (11 400 одужало, 265 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 297 (1 537 одужало, 58 летальних).

– Тернопільський район – 63 227 (58 973 одужало, 1 156 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 28 466 (26 079 одужало, 505 летальних).

– Чортківський район – 30 292 (28 629 одужало, 619 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 3 911 (3 677 одужало, 50 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (43 особи):

  • Борсуківська сільська ОТГ – 3
  • Великодедеркальська сільська ОТГ – 3
  • Вишнівецька селищна ОТГ – 6
  • Кременецька міська ОТГ – 15
  • Лановецька міська ОТГ – 7
  • Почаївська міська ОТГ – 5
  • Шумська міська ОТГ – 4

Тернопільський район (99 осіб):

  • Байковецька сільська ОТГ – 4
  • Бережанська міська ОТГ – 10
  • Великоберезовицька селищна ОТГ – 4
  • Великобірківська селищна ОТГ – 1
  • Великогаївська сільська ОТГ – 3
  • Збаразька міська ОТГ – 8
  • Зборівська міська ОТГ – 4
  • Іванівська сільська ОТГ – 2
  • Козівська селищна ОТГ – 3
  • Микулинецька селищна ОТГ – 1
  • Нараївська сільська ОТГ – 2
  • Підволочиська селищна ОТГ – 5
  • Підгаєцька міська ОТГ – 1
  • Саранчуківська сільська ОТГ – 1
  • Скалатська міська ОТГ – 3
  • Скориківська сільська ОТГ – 3
  • Теребовлянська міська ОТГ – 9
  • Тернопільська міська ОТГ – 35

Чортківський район (58 осіб):

  • Білобожницька сільська ОТГ – 1
  • Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1
  • Борщівська міська ОТГ – 2
  • Бучацька міська ОТГ – 8
  • Гусятинська селищна ОТГ – 5
  • Заліщицька міська ОТГ – 13
  • Золотопотіцька селищна ОТГ – 3
  • Колиндянська сільська ОТГ – 2
  • Копичинецька міська ОТГ – 3
  • Монастириська міська ОТГ – 2
  • Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
  • Товстенська селищна ОТГ – 3
  • Трибухівська сільська ОТГ – 2
  • Хоростківська міська ОТГ – 1
  • Чортківська міська ОТГ – 9

 

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