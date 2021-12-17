Від ковіду на Тернопільщині померло шестеро людей
198 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 16 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»
Також за останню добу:
– летальних випадків – 6:
1 – жінка 85р., Тернопільський район;
2 – чоловік 88р., Чортківський район;
3 – чоловік 71р., м. Тернопіль;
4 – чоловік 81р., Тернопільський район;
5 – жінка 46р., Чортківський район;
6 – жінка 60р., Тернопільський район.
одужало – 436 осіб
– проведено досліджень методом ПЛР – 960
За весь час пандемії в Тернопільській області
– захворіло – 105 640 осіб;
– одужало – 99 002 особи;
– летальних випадків – 2 043 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 12 121 (11 400 одужало, 265 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 297 (1 537 одужало, 58 летальних).
– Тернопільський район – 63 227 (58 973 одужало, 1 156 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 28 466 (26 079 одужало, 505 летальних).
– Чортківський район – 30 292 (28 629 одужало, 619 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 3 911 (3 677 одужало, 50 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (43 особи):
- Борсуківська сільська ОТГ – 3
- Великодедеркальська сільська ОТГ – 3
- Вишнівецька селищна ОТГ – 6
- Кременецька міська ОТГ – 15
- Лановецька міська ОТГ – 7
- Почаївська міська ОТГ – 5
- Шумська міська ОТГ – 4
Тернопільський район (99 осіб):
- Байковецька сільська ОТГ – 4
- Бережанська міська ОТГ – 10
- Великоберезовицька селищна ОТГ – 4
- Великобірківська селищна ОТГ – 1
- Великогаївська сільська ОТГ – 3
- Збаразька міська ОТГ – 8
- Зборівська міська ОТГ – 4
- Іванівська сільська ОТГ – 2
- Козівська селищна ОТГ – 3
- Микулинецька селищна ОТГ – 1
- Нараївська сільська ОТГ – 2
- Підволочиська селищна ОТГ – 5
- Підгаєцька міська ОТГ – 1
- Саранчуківська сільська ОТГ – 1
- Скалатська міська ОТГ – 3
- Скориківська сільська ОТГ – 3
- Теребовлянська міська ОТГ – 9
- Тернопільська міська ОТГ – 35
Чортківський район (58 осіб):
- Білобожницька сільська ОТГ – 1
- Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1
- Борщівська міська ОТГ – 2
- Бучацька міська ОТГ – 8
- Гусятинська селищна ОТГ – 5
- Заліщицька міська ОТГ – 13
- Золотопотіцька селищна ОТГ – 3
- Колиндянська сільська ОТГ – 2
- Копичинецька міська ОТГ – 3
- Монастириська міська ОТГ – 2
- Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
- Товстенська селищна ОТГ – 3
- Трибухівська сільська ОТГ – 2
- Хоростківська міська ОТГ – 1
- Чортківська міська ОТГ – 9