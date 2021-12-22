Тернопільщина 2021: головні зміни в області

Цей рік був динамічний та насичений подіями, які торкнулись усіх сфер життя області. Завдяки програмі «Велике будівництво» відремонтовано та збудовано нові інфраструктурні об’єкти, оновлено школи та лікарні, посилено міжнародне співробітництво.

«Ми працювали і досягали результатів. За останній рік Тернопільська область піднялась в рейтингах економічного зростання. Ми демонстрували рекордні показники щодо будівництва та ремонту доріг, урожайності, темпів розвитку. Ввійшли у десятку кращих областей, а наші напрацювання переймають в інших регіонах України», — зазначив голова обласної державної адміністрації Володимир ТРУШ.

2021 став роком сміливих рішень, результати яких бачить кожен мешканець Тернопільщини.

Оновлено рекордну кількість доріг

За ці два роки 437,5 км автошляхів Тернопільщини отримали нове покриття, для порівняння у 2015-у році не відремонтували жодного кілометру доріг області.

Серед головних об’єктів: Дорога Єдності М-30, що з’єднує усю країну; траса М-19 — торік почався її масштабний ремонт з Тернополя до Заліщиків; унікальна дворівнева розв’язка на Гаївському мості в Тернополі; найдовша територіальна дорога області Т-20-02; один із найскладніший проектів реконструкції — арковий міст в селі Струсів.

На 2022 рік заплановано будівництво північно-східного обходу Тернополя. Дорога з’єднає населені пункти Шляхтинці та Смиківці і дві міжнародні траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та М-30 Стрий – Ізварине.

Тернопільщина — аграрний лідер

Тернопілля входить до п’ятірки кращих серед регіонів щодо урожайності ранніх зернових культур. Виробництво валової продукції зросло на 115,7 % в порівнянні із минулим роком та становить 21,4 млрд грн.

За рейтинговими показниками і темпами приросту область займає 5 місце в Україні.

Зібрано 85,5 тис. тонн плодів та ягід, що на 2,6 % більше, ніж у 2020 році. Впроваджуються нові технології та потужності з переробки сільськогосподарської сировини. А завдяки підтримці обласного бюджету активно розвиваються сільськогосподарські кооперативи, що забезпечує нам друге місце по Україні.

2021 рік став знаковим для аграріїв і тим, що запрацював ринок землі. Відтепер українські землевласники стали повноправними господарями. В області укладено 1451 угода на площу 1871,6 гектара землі.

Тернопільщина — у ТОП-10 кращих регіонів

У порівнянні з І півріччям 2020 року Тернопільська область піднялася на 10 позицій за рівнем соціально-економічного розвитку

Найкращих результатів область досягла за такими показниками:

– економічна ефективність ;

– розвиток інфраструктури;

– відновлювальна енергетика та енергоефективність;

– ефективність ринку праці.

В області спостерігається збільшення індексу обсягу сільськогосподарського виробництва та будівельної продукції. Триває позитивна динаміка зростання прийнятого в експлуатацію житла, вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту.

Триває формування нової мережі ЦНАПів. Щоб максимально наблизити адміністративні послуги для жителів громад області відкрили 31 Центр надання адміністративних послуг, створили 57 віддалених робочих місць.

Якість та доступність – основні принципи медицини

З початку пандемії медична галузь Тернопільщини отримала чимало викликів. Але робота медиків не обмежилася лише боротьбою із COVID-19. Серед пріоритетних напрямків: вдосконалення медичних закладів та покращення якості надання допомоги. У рамках програми «EMERGENCY 2021» в області оновлено шість приймальних відділень, які повністю змінюють філософію надання невідкладної медичної допомоги. Одне з них – у Тернопільській обласній клінічній лікарні – збудоване «з нуля». Йдеться про відокремлений корпус, з’єднаний з іншою будівлею «теплим переходом». У відділенні передбачено 6 ліжок, де перебуватимуть пацієнти до визначення подальшої тактики лікування. Ще одне приймальне відділення оновили у Тернопільській комунальній міській лікарні № 2. У медичному закладі облаштували консультативно-оглядове приміщення та зали для очікування пацієнтів. Приймальне відділення має три входи: в’їзд для автотранспорту швидкої медичної допомоги; вхід для планових хворих та окремий бокс для пацієнтів із ознаками інфекційної хвороби. Впродовж року в області відкрили одинадцять амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

Тернопільщина – надійний партнер

Область продовжує зміцнювати свої позиції у сфері міжнародного співробітництва. Упродовж 2021 року на Тернопіллі з офіційними візитами перебували дипломати з 15 країн. В області реалізовується одразу кілька інвестиційних проєктів. Зокрема, група компаній «Монкс Інтернешнл» обрала Тернопільську область для розміщення нового та сучасного заводу з виробництва пряжі, текстильних виробів і меблевих тканин. Завершили ремонт першої черги приміщень площею понад 6 500 кв.м у Тернополі. У 2022 році на виділеній земельній ділянці площею 5 га розпочнеться будівництво заводу площею 20000 кв.м. Очікується створення 400 нових робочих місць. Загальна сума інвестицій – понад 20 млн євро ($22,6 млн). У Кременці в рамках Програми прикордонного співробітництва триває будівництво реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю. Послугами установи зможуть скористатися понад 300 дітей.

Школи, у яких комфортно вчитися

Створити такі заклади – головне завдання реформи освіти, яка успішно впроваджується на Тернопільщині. Взірцевим прикладом модернізації закладів освіти стала Великоглибочецька загальноосвітня школа ім. Ярослава Стецька. За 30 років у закладі жодного разу не робили капітальний ремонт. Лише у цьому році в школі здійснено заходи з енергозбереження: замінено вікна, дах, утеплено фасади. Завдяки цьому, майже на третину зменшилось споживання газу. Україна – країна рівних можливостей. У школах області додатково створено 135 інклюзивних класів. Зразковим закладом освіти із врахуванням інклюзії та безбар’єрності став навчально-виховний комплекс у селі Підгородне Тернопільського району. Лише за рік «з нуля» вдалося збудувати освітній заклад на 70 дітей. Цьогоріч спільно з громадами придбано 12 шкільних автобусів на суму 24,4 млн грн. Прийняли обласну програму «Дітям Тернопільщини – якісне і безпечне харчування» на 2021 – 2024 роки, де фінансування 2021 року становить 772 тис грн.

Держава у смартфоні

Однією з головних цілей Міністерства цифрової трансформації є оцифрування 100 % послуг, які надає держава. Відтепер їх можна отримати онлайн за допомогою порталу «Дія». Для зручності жителів Тернопільщини та зменшення корупційних ризиків затверджено регіональну програму інформатизації «Цифрова Тернопільщина». У Тернополі запрацював дев’ятий центр в Україні Дія.Бізнес, де підприємці зможуть отримати безоплатні консультації, відвідувати бізнес-події, пройти навчання, знайти інвесторів і партнерів. У центрі також працюватиме спеціальна pop-up-локація, де кожен зможе тестувати свій продукт, зібрати відгуки на товар і доопрацювати його перед виходом на ринок. У Ланівцях запрацював Дія.Центр — це перший модернізований Центр надання адміністративних послуг в області, реконструйований за кошти державної субвенції. У ЦНАПі доступні 234 адміністративні послуги.









