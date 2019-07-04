Наступний масовий перерахунок пенсій відбудеться з 1 березня 2020 року, – Гройсман

Перерахунок пенсій, який відбувся з 1 липня, є вже п’ятим за 20 місяців. Про це під час ефіру на одному з телеканалів заявив Прем’єр-міністр, лідер партії “Українська стратегія Гройсмана” Володимир Гройсман.

Зокрема, для 2,5 млн громадян, переважно в сільській місцевості, які досі отримували пенсію у розмірі 1500-1600 грн, з цього місяця пенсія підвищиться і буде дорівнювати не менше 2000 грн. Це стосується жінок, які мають стаж роботи 30 років, та чоловіків зі стажем 35 років, але які мали невелику зарплату.

Також з липня підвищені пенсії отримають приблизно 100 тисяч ліквідаторів-чорнобильців та військовослужбовців. Для цих категорій громадян пенсія зросте фактично майже вдвічі.

Володимир Гройсман підкреслив, що для нього пріоритетом є постійне продовження підвищення пенсії. “Я все-таки соціальний Прем’єр і мене ця проблема болить. Хочу, аби ми прискорювалися в цьому питанні”, – зазначив Глава Уряду.

Він розповів про подальші підвищення пенсій – з 1 січня 2020 року ще на 25% для військових пенсіонерів, а наступний масовий перерахунок відбудеться з 1 березня 2020 року.