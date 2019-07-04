Дитячі відділення в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»
Працівники медичного центру «Оксфорд Медікал Тернопіль» завжди приділяли значну увагу лікуванню маленьких пацієнтів. Наші фахівці здатні піклуватися про здоров’я малюків, починаючи з найменшого віку.
ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ В МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ «ОКСФОРД МЕДІКАЛ»
Педіатр – лікар, який володіє знаннями майже у всіх медичних галузях. орієнтується практично у всіх сферах медицини. Він є першим порадником у всіх дитячих хворобах, відтак саме він знає, яку хвороб яким чином лікувати, до якого фахівця треба звернутися, і які аналізи здати. Після того, як спеціаліст у певній сфері медицини огляне вашу дитину, саме дитячий лікар збирає всю необхідну інформацію задля того, щоб визначитися з курсом лікування, надаючи батькам усі необхідні консультації для ретельного їх виконання.
У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» лікують:
- алергію різних типів;
- вірусні хвороби;
- захворювання верхніх дихальних шляхів;
- хвороби травної системи;
- проблеми сечостатевих шляхів;
- захворювання серця та судин;
- вірусні запалення очей.
Лікарі відділення педіатрії, які проводять лікування вашої дитини, беруть на себе всю відповідальність за стан її здоров’я та швидке й ефективне лікування.
ПРИЙОМ ПЕДІАТРА В «ОКСФОРД МЕДІКАЛ»
Відділення педіатрії в клініці надає:
- професійну консультацію лікаря-педіатра;
- діагностику здоров’я дитини, починаючи від народження;
- поради щодо правильного і збалансованого харчування новонароджених дітей;
- організацію проведення необхідних аналізів;
- направлення до вузькоспеціалізованих лікарів.
Будьте певні, лікарі медичного центру «Оксфорд Медікал Тернопіль» перш за все дбають про безпеку, швидке й ефективне лікування ваших дітей, адже фахівці клініки отримали всі необхідні знання та досвід для того, щоб у вашої дитини здорове і щасливе дитинство.
Батьки можуть не тільки отримати консультації професійного педіатра та профільних фахівців щодо різних проблем, що можуть виникнути у здоров’ї дитини, а й провести повну діагностику стану її організму – і все це в медичному центрі «Оксфорд Медікал».
КОНСУЛЬТАЦІЯ ДИТЯЧОГО НЕВРОЛОГА
Велика кількість неврологічних захворювань може мати поступовий розвиток, і тому на ранній стадії батьки можуть не помітити цього. Кваліфікований лікар може вчасно виявити це на профілактичному огляді та дати поради стосовно лікування для того, щоб хвороба в майбутньому не прогресувала. Уточнення діагнозу проводиться, застосовуючи сучасні методи діагностики.
Лікувальна практика дитячого невролога передбачає застосування лише тих медикаментозних препаратів, ефективність яких є доведеною. Лікарі в «Оксфорд Медікал Тернопіль» використовують для цього принципи доказової медицини відповідно до актуальних вітчизняних та закордонних протоколів. Призначена схема лікування в обов’язковому порядку обговорюється з батьками дитини.
Консультація дитячого невролога відбувається в комфортній та спокійній обстановці для дитини, а лікар, опираючись на багаторічний досвід у роботі з дітками, знаходить індивідуальний підхід до кожного маленького пацієнта.
Лікарі МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» безперервно вдосконалюють свої навички та знання в різноманітних неврологічних установах та володіють повноцінним набором передових лікувальних та діагностичних методик, які відповідають світовим (американським та європейським) стандартам. Саме тому призначення лікарів будуть зрозумілими в будь-якому куточку світу.
КОНСУЛЬТАЦІЯ ДИТЯЧОГО ГІНЕКОЛОГА
Схема стандартного обстеження поділяється на загальний і спеціальний етапи.
Загальне обстеження
На першому етапі діагностики дитячий гінеколог з’ясує скарги і анамнез життя пацієнтки. Суттєве значення мають наступні дані:
- особливості протікання вагітності і народження дівчинки;
- перенесені хвороби;
- умови життя дитини;
- особливості харчування і поведінки;
- динаміка психомоторного і фізичного розвитку.
Після розмови лікар проведе зовнішній огляд, що включає стандартні педіатричні процедури.
Спеціальне обстеження
Дитячий гінеколог після огляду зовнішніх органів дбайливо і безболісно візьме аналіз (мазки з вульви і уретри). Пальпація внутрішніх статевих органів здійснюється дворучним прямокишковим методом. Присутність матері при обстеженні є обов’язковою.
У складних випадках і при підозрі на патологію внутрішніх статевих органів проводиться трансабдомінальне ультразвукове дослідження.
Після постановки діагнозу лікар дає рекомендації стосовно лікування і запрошує на контрольне обстеження.
Регулярне і довірче спілкування з лікарем, профілактичне спостереження за дівчинкою допоможе запобігти можливим проблемам в період статевого дозрівання, становлення менструальної функції і початку сексуального життя, що сприятливо позначиться на майбутньому житті дівчини і жінки.
Лікарі клініки гарантують високий рівень якості тих послуг, що вони надають, і докладають всіх зусиль, щоб ваша дитина була здорова і щаслива. Окрім цього, тут ви отримаєте можливість проконсультуватися у дерматолога, ортопеда-травматолога, отоларинголога, уролога та зробити усі види УЗД!
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