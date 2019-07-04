Дитячі відділення в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Працівники медичного центру «Оксфорд Медікал Тернопіль» завжди приділяли значну увагу лікуванню маленьких пацієнтів. Наші фахівці здатні піклуватися про здоров’я малюків, починаючи з найменшого віку.

ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ В МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ «ОКСФОРД МЕДІКАЛ»

Педіатр – лікар, який володіє знаннями майже у всіх медичних галузях. орієнтується практично у всіх сферах медицини. Він є першим порадником у всіх дитячих хворобах, відтак саме він знає, яку хвороб яким чином лікувати, до якого фахівця треба звернутися, і які аналізи здати. Після того, як спеціаліст у певній сфері медицини огляне вашу дитину, саме дитячий лікар збирає всю необхідну інформацію задля того, щоб визначитися з курсом лікування, надаючи батькам усі необхідні консультації для ретельного їх виконання.

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» лікують:

алергію різних типів;

вірусні хвороби;

захворювання верхніх дихальних шляхів;

хвороби травної системи;

проблеми сечостатевих шляхів;

захворювання серця та судин;

вірусні запалення очей.

Лікарі відділення педіатрії, які проводять лікування вашої дитини, беруть на себе всю відповідальність за стан її здоров’я та швидке й ефективне лікування.

ПРИЙОМ ПЕДІАТРА В «ОКСФОРД МЕДІКАЛ»

Відділення педіатрії в клініці надає:

професійну консультацію лікаря-педіатра;

діагностику здоров’я дитини, починаючи від народження;

поради щодо правильного і збалансованого харчування новонароджених дітей;

організацію проведення необхідних аналізів;

направлення до вузькоспеціалізованих лікарів.

Будьте певні, лікарі медичного центру «Оксфорд Медікал Тернопіль» перш за все дбають про безпеку, швидке й ефективне лікування ваших дітей, адже фахівці клініки отримали всі необхідні знання та досвід для того, щоб у вашої дитини здорове і щасливе дитинство.

Батьки можуть не тільки отримати консультації професійного педіатра та профільних фахівців щодо різних проблем, що можуть виникнути у здоров’ї дитини, а й провести повну діагностику стану її організму – і все це в медичному центрі «Оксфорд Медікал».

КОНСУЛЬТАЦІЯ ДИТЯЧОГО НЕВРОЛОГА

Велика кількість неврологічних захворювань може мати поступовий розвиток, і тому на ранній стадії батьки можуть не помітити цього. Кваліфікований лікар може вчасно виявити це на профілактичному огляді та дати поради стосовно лікування для того, щоб хвороба в майбутньому не прогресувала. Уточнення діагнозу проводиться, застосовуючи сучасні методи діагностики.

Лікувальна практика дитячого невролога передбачає застосування лише тих медикаментозних препаратів, ефективність яких є доведеною. Лікарі в «Оксфорд Медікал Тернопіль» використовують для цього принципи доказової медицини відповідно до актуальних вітчизняних та закордонних протоколів. Призначена схема лікування в обов’язковому порядку обговорюється з батьками дитини.

Консультація дитячого невролога відбувається в комфортній та спокійній обстановці для дитини, а лікар, опираючись на багаторічний досвід у роботі з дітками, знаходить індивідуальний підхід до кожного маленького пацієнта.

Лікарі МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» безперервно вдосконалюють свої навички та знання в різноманітних неврологічних установах та володіють повноцінним набором передових лікувальних та діагностичних методик, які відповідають світовим (американським та європейським) стандартам. Саме тому призначення лікарів будуть зрозумілими в будь-якому куточку світу.

КОНСУЛЬТАЦІЯ ДИТЯЧОГО ГІНЕКОЛОГА

Схема стандартного обстеження поділяється на загальний і спеціальний етапи.

Загальне обстеження

На першому етапі діагностики дитячий гінеколог з’ясує скарги і анамнез життя пацієнтки. Суттєве значення мають наступні дані:

особливості протікання вагітності і народження дівчинки;

перенесені хвороби;

умови життя дитини;

особливості харчування і поведінки;

динаміка психомоторного і фізичного розвитку.

Після розмови лікар проведе зовнішній огляд, що включає стандартні педіатричні процедури.

Спеціальне обстеження

Дитячий гінеколог після огляду зовнішніх органів дбайливо і безболісно візьме аналіз (мазки з вульви і уретри). Пальпація внутрішніх статевих органів здійснюється дворучним прямокишковим методом. Присутність матері при обстеженні є обов’язковою.

У складних випадках і при підозрі на патологію внутрішніх статевих органів проводиться трансабдомінальне ультразвукове дослідження.

Після постановки діагнозу лікар дає рекомендації стосовно лікування і запрошує на контрольне обстеження.

Регулярне і довірче спілкування з лікарем, профілактичне спостереження за дівчинкою допоможе запобігти можливим проблемам в період статевого дозрівання, становлення менструальної функції і початку сексуального життя, що сприятливо позначиться на майбутньому житті дівчини і жінки.

Лікарі клініки гарантують високий рівень якості тих послуг, що вони надають, і докладають всіх зусиль, щоб ваша дитина була здорова і щаслива. Окрім цього, тут ви отримаєте можливість проконсультуватися у дерматолога, ортопеда-травматолога, отоларинголога, уролога та зробити усі види УЗД!

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