Ще одна гаряча точка у місті: тернополяни будуть боронити сквер від будь-якої забудови

12 лютого команда «Сили Людей» Тернополя, разом зі своїми депутатами Ігорем Турським, Іваном Коваликом та Іваном Сороколітом, взяла участь у зборах мешканців вулиці Київської у зв’язку з небезпекою забудови скверу між будинками №14 і 16.

Наприкінці 2018-го року міський голова та депутати проголосували зміну цільового призначення земельної ділянки, яку люди вважають своєю прибудинковою та відпочинковою територією, на «для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення».

Скандальності даній ситуації додає той факт, що вся вільна зелена зона (земельна ділянка площею понад 1400 м.кв.) відводилась під невеличку одноповерхову будівлю площею біля 50 м.кв. (її можна побачити на фото).

На зборах тернополяни одностайно вирішили боронити сквер від будь-якої забудови.

Першим кроком планують подати колективне звернення міському голові з проханням не дозволити жодного будівництва на місці відпочинку кількох поколінь місцевих мешканців.

Команда «Сили Людей» уважно слідкуватиме за даною ситуацією та надаватиме всебічну підтримку й допомогу тернополянам у захисті їх інтересів.