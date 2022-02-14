Теплий спомин про Марту Чопик

13 лютого 2022 року ця галицька пані святкувала б своє 91-ліття… Але вже майже півтора року минуло, як її душа покинула цей світ і відлетіла до місця вічного спокою…

Ярослав Сачко, колега пані Марти по перу, колись писав: «Душа поетки Марти Чопик – це душа людини, яка пройшла на землі стонадцять кіл пекла і раю, залишившись при цьому відкритою всесвіту любові».

Це велика правда – саме ЛЮБОВ керувала усіма її помислами, поступками, емоціями, стосунками.

Без тебе я, любове, жить не зможу.

Без тебе я, любове, вмить загину.

У безнадії, відчаю й тривозі

Любитиму хоча б… суху стеблину.

Вона по-справжньому любила Господа, рідну землю, родину, людей, дітей, вірші, витинанки, аплікації, модні капелюшки, шалі тощо. А ще була дуже щедрою і ділилася цією любов’ю з усіма, хто її потребував, особливо зі своїми друзями-читачами.

Зараз важко підрахувати, скільки цікавих зустрічей в різних форматах відбулося в нашій книгозбірні за участі Марти Теодорівни. Але точно впевнена – вони залишили теплий і довготривалий спомин про неї як людину, дитячу поетку, майстриню, добру порадницю і вірну старшу подругу. А на нашому вікні майже цілорічно квітне ніжно-малиновий цикламен, подарований нею відділу обслуговування дошкільників та учнів 1–4 класів ще у 2015 році!

У фонді нашої бібліотеки більше сотні книг для дітей та дорослих авторства Марти Чопик: збірок поезій, загадок, розмальовок, музичних казок, пісенників, абеток тощо. Діти люблять щире слово пані Марти, її книжечки зачитані й популярні, її вірші малюки вивчають напам’ять.

Кожен, хто знав Марту Теодорівну, береже світлу пам’ять про неї. Царство Небесне і вічний спомин вінчають кінець її земного шляху. «І хоч її немає серед нас вже півтора року, але це саме той випадок, коли зорі згасають, а світло від них продовжує розсівати морок Всесвіту» (не знаю, кому належать ці слова, але вони точно мають стосунок до пані Марти).

Марія Колопенюк

провідна бібліографиня інформаційно-бібліографічного відділу Тернопільської обласної бібліотеки для дітей