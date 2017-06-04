Чому “Громадянська позиція” на чолі з Петром Ландяком брали участь у сесії тернопільської міської ради

Окремі особи, не без підтексту, запитують мене чому ми взяли участь в роботі сесії міської ради 2- го червня , вважаючи, що ми також мали бути учасниками протистояння, яке третій місяць триває в свободівському сердовищі, і два місяці вже лихоманить всю міську раду.

Спробую викласти позицію нашої фракції політичної партії ” Громадянська позиція” у Тернопільській міській раді.

Оцінюючи це протистояння, потрібно враховувати його внутрішньо- партійну природу.

Зазначу – ми не знаємо, які обіцянки кандидати в депутати давали партії Свобода”, в тому числі Навроцький , Сороколіт і Турський,на етапі виборчого процесу , і які обов’язки перед партією вони взяли на себе , ставши депутатами. Без знання цих деталей, вступати в це протистояння вважаю некоректним і неправильним.

Допускаю, можливо помилились ці троє депутатів з вибором партії, а можливо навпаки партія в них помилилась, однак не мені судити, адже це є їхня спільна партійна кухня. Ну,так вже трапилось у них…

З іншого боку, повторюсь, ( перший мій допис 13 травня цього року) що в цьому протистоянні немає боротьби сил добра і зла, як би це не хотілось комусь подавати. Тут НЕМАЄ боротьби ідей , наголошую, НЕМАЄ боротьби ідей, а іде банальне виборювання повноважень, тобто- боротьба за владу. Я бачу всі ці процеси зблизька і всіх основних дійових осіб протистояння на витягнуту руку. Знаю значно більше, ніж, з етичних міркувань , можу сьогодні про це говорити. В основі боротьби,яка ведеться, немає інтересу громади, і я окремим громадським діячам про це багато в деталях розказував. Але, бачу, вони цього чомусь не розуміють, бо далі мені про щось продовжують натякати.

Я багато з чим не погоджуюсь з того, що робить міський голова і нодноразово про це писав раніше. Приблизно так само я не погоджуюсь з діями і іншої конфліктної сторони, оцінюючи їх не лише в ході теперішнього протистояння, а і до його початку. Бо добре знаю ,як вони діяли в раді !!!

Тепер про деталі.

Знаєте, мене і моїх виборців однаково болить, і коли Сергій Надал за п’ять років, з 2011 по 2015 роки, через мою принципову позицію, не виділив на мій округ жодної гривні і в цьому йому допомагали двоє з трьох сьогоднішніх учасників конфлікту ( приклад : засідання виконкому 16 березня 2011року). А в серпні минулого року Сороколіт на депутатській комісії з питань ЖКГ відкрито і цинічно блокував ініційований мною ремонт на Тарнавського.1, за який я безрезультатно боровся протягом останніх п’яти років. І в цьому Сороколіту активно асистував Роман Навроцький ( про це також я писав на своїй сторінці 13 травня ) . То яка ж мені різниця- хто мене , і як наслідок моїх виборців, несправедливо блокує – Надал чи Сороколіт???

То ж на чию сторону я маю ставати?!

Тому ми (фракція політичної партії “Громадянська позиція”) не хочемо бути заручникам і учасниками внутрішньопартійних розборок. Хоча я не погоджуюсь з такою відкритою і певним чином, грубою формою протистояннь . Тим більше, коли заручником цього конфлікту стало ціле місто.

А якщо міський голова приймає розпорядження про призначення сесії – ми зобов’язані йти на неї і працювати. А як будемо голосувати по тих чи інших питаннях, то це ми самі вирішуємо на засіданнях своєї фракції.

У мене є багато цікавих фактів , пов’язаних з цими сумними для міста подіями . Але це я залишу на інший раз і при потребі напишу додатково…

Депутат міської ради Петро Ландяк