На Тернопільщині автопробігом підтримали Валерія Чоботаря!

13 липня на Тернопільщині відбувся автопробіг на підтримку кандидата в депутати до Верховної Ради України по 164 округу, знаного патріота, тренера та воїна Валерія Чоботаря.

В автопробігу взяли участь «автомайданівці», які звикли влаштовувати побідні заходи, бойові побратими Валерія, волонтери та небайдужі жителі Тернопільщини, для яких брат «Гатило» взірець справжнього українського патріота.

Стартував автопробіг зі Збаразького кільця у Тернополі і пройшов через Підволочиськ, Ланівці, Шумськ, Кременець, Почаїв, Вишнівець, а завершився у Збаражі. 17 автомобілів розпочали автопробіг з обласного центру, а в кожному з перелічених населених пунктів до нього долучалося ще одна-дві автівки. Учасники пробігу зупинялися в містах, спілкувалися з жителями, розповідали про Валерія Чоботаря та чому потрібно мати саме таку людину в українському парламенті.

– Валерій Чоботарь – це людина, яка достойна величезної шани і те, що ми проїхатися містами області, щоб його підтримати, це найменше, що ми могли для нього зробити. Надзвичайно приємно було бачити стільки побратимів та посестер, а особливо тих, хто їхав з Рівного, Чернівців, Луцька, щоб підтримати свого Брата! Це говорить тільки про те, що у Валерія Чоботаря є те чого нема у багатьох опонентів, а саме довіра, повага від людей! Маю надію, що земляки зроблять розумний вибір і оберуть найдостойнішого кандидата до Верховної Ради, – відзначив організатор автопробігу, доброволець Дмитро Гайдуцький.