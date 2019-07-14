Протягом року пенсії можна збільшити вдвічі, – депутат тернопільської міської ради Петро Ландяк

В кожного з нас є чи були батьки і матері, бабусі і дідусі. А як їм жити чи,точніше, виживати на 1500грн. пенсії???

В моєму короткому інтерв’ю нічого попустського. Все реальне для суттєвого покращення ситуації, яку створила попередня влада.

Адже девальвація гривні у ТРИ РАЗи ( з 8-ми до 25-ти) і практичне замороження пенсії , при рості 52-53% , з 989грн. до 1500 грн. на фоні НЕПОМІРНОГО ЗБАГАЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАДИ, торгівлі на крові і інших зловживань – є цинізмом попередньої української влади.

ПРО РИНОК ЛІКІВ

Не так уже й важко навести лад у цій сфері. У Польщі, для прикладу, ряд препаратів набагато дешевші, ніж в Україні. Чому? А тому, що в нашій державі монополізований гуртовий ринок ліків, в першу чергу їх імпорт. ТУТ шалені прибутки. Антимонопольний комітет мав би навести лад на ринку медпрепаратів. Припинити цю вакханалію. Але цей орган практично не працює. Чекає вказівок влади. А монополісти тим часом заробляють на здоров’ї людей.

Стримуючий фактор, аби не було зловживань щодо якості ліків, також існує. Медикаменти слід продавати через фіскалізовані касові апарати. І ще: ліки, які не надходять за готівку – на серйозному контролі. На них вказані серія, номер партії… Якби щось трапилося, то легко відслідкувати весь ланцюжок, звідки вони надійшли.

А ліки, придбані за готівку, дешевші. Люди ведуться на це. І саме там часто зустрічається підробка.

Влада має змусити цей ринок перейти на легальний продаж медпрепаратів. Ліки варто купувати за фіскальними чеками, а в підприємців вимагати продаж через касові апарати.

ПРО ПЕНСІЇ.

Протягом року пенсії можна збільшити вдвічі

Це не популізм. А де взяти гроші? Вони є… За даними Міжнародного валютного фонду, в Україні співвідношення тіньової економіки до валового внутрішнього продукту складає 45 відсотків. Реальна тіньова економіка ще вища. А в Росії, приміром, це співвідношення – 38 відсотків. Якщо 45 розділити на 38 – отримаємо 18% відсотків. Тобто, рівень тіньової економіки в Росії майже на 20 відсотків нижчий, аніж в нас.

У країнах Балтики і Польщі ці показники становлять від 22 до 25 відсотків. У Німеччині і Великій Британії – 11 відсотків. У США – до 10 відсотків.

Зменшити тіньову економіку хоча б удвічі можливо. Потрібна воля і бажання влади. Але влада не хотіла цим займатися, бо контролює тіньову економіку і має з цього ЗИСК ! .

Тому «Громадянська позиція» буде боротися з цим злом . І в результаті цього можна буде підвищити пенсії. Та й на інші соціальні проекти виведених з «тіні» грошей вистачить.

Депутат міської ради Петро Ландяк