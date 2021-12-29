Добігає свого завершення 2021 рік.

Непростим був цей рік, що минає. І далеко не всі проблеми залишаться позаду з його завершенням. Багато чого перетече в новий рік. І важливо наскільки ми будемо готові до нових викликів та як впораємось з невирішеними проблемами, які у спадок новому 2022 року – передає рік що минає.

Однією з таких проблем є вартість газу та вартість опалення, які продовжують нас дивувати і залякувати можливим зростанням. Ціна газу у 35-40 тис. гривень стала для нас, як грім з ясного неба.

Так, люди поки-що сплачують по 8-9 тис.грн. за 1тис.куб.метрів газу. Але купляючи хліб, молочні та інші продукти, а також ліки чи різні промислові товари, будівельні матеріали, ми сплачуємо ціни, які включають в себе цю космічну ціну на газ. В першу чергу з цієї причини останнім часом безупинно піднімається вартість практично всіх товарів.

Чому так є? Причин, на мою думку дві. Перша – це аморальність тих хто управляє українським газовим ресурсом (керівництво Нафтогазу) . А другою боку – неадекватність нашої влади. Бо як можна оцінити допущену, з мовчазної згоди влади, доплату в 610 млн.грн. на початку липня цього року шести членам правління Нафтогазу, по підсумках 2020 року. Це при тому, що консолідований збиток нафтогазового гіганта у минулому році становив 19 млрд.грн.(?!!). А в кінці того ж самого місяця відбулась ще одна доплата тим же самим шести членам правління в розмірі вже 130млн.грн. авансом за майбутні результати 2021 року. Хоча 1-ше півріччя цього року для Нафтогазу було також збитковим (!!!).

Зарплата з різними доплатами керівництва Нафтогазу становить в межах 10-ти мільйонів гривень на місяць, а собівартість видобутку українського газу становить 4100 грн. з вартістю плати за надра, сума яких повністю іде в бюджет. А без вартості плати за надра собівартість видобутку газу дорівнює 1740 грн.(?!!).

Люди на сьогоднішній день платять за газ по 8-9 тис.грн. і цю ціну влада називає великою подачкою українському народу. Це при такій низькій собівартості, яка ще й при тому є майже не контрольованою урядом. Чому? Бо наша влада або не затверджує фінансові плани газовим монополістам, які мали б регламентувати роботу газовиків і лімітувати їх видатки, або якщо їх і затверджує то формально, в кінці року, практично узаконюючи неконтрольовані їх витрати.

Оцінюючи це все, наші керманичі видно забувають кому, згідно Конституції України, належать всі корисні копалини і для кого має працювати влада…

Тепер про місцеві проблеми. Тернопільська міська влада, за вимогою центральної влади, змушена була переглянути тариф на опалення. Нові тарифи діють з 1-го грудня цього року. Вони, згідно рішення виконавчого комітету міської ради, залишились такими, як були в минулому опалювальному періоді, хоча по даних економічної служби міста собівартість тепла зросла в цьому році в порівнянні з минулим на 22%. А як буде насправді , чи дотримаються встановлених тарифів в січні та лютому наступного року – поживемо побачимо.

Згідно вимог центральної влади, в нашому місті запроваджується система нарахування за послуги теплопостачання по показах будинкових лічильників тепла. Ними оснащені біля 200 будинків в місті. Платити за централізоване опалення будуть всі мешканці, навіть ті, які мають індивідуальне опалення. Такі споживачі будуть оплачувати за втрати тепла по стояках централізованого опалення, які проходять через їхні квартири. Також на всіх мешканців будинку будуть розподіляти за теплопостачання в місцях загального користування, де таке ще залишилось.

Що треба знати і що вартує робити людям в цій ситуації?

Я декілька днів назад направив листа до Тернопільської міської ради, копію якого оприлюднюю, а тепер хочу дещо прокоментувати.

В кожному будинку, де є будинковий лічильник тепла, потрібно визначити відповідальну людину, або краще двох- трьох, які б брали участь у знятті показників будинкового лічильника. Різниця показників покаже скільки тепла, в гігокалоріях, отримав будинок в цілому. Вартість однієї гігокалорії в місті Тернополі становить 1718 грн. Тому легко можна порахувати вартість тепла , які будинок отримає в певному місяці. А далі дуже важливо, щоб цю суму правильно розподілило комунальне підприємство Тернопільтеплокомуненерго. Для цього, ми в листі закликали міського голову, щоб він дав необхідне доручення комунальному підприємству щомісячно публічно для мешканців кожного будинку оприлюднювати кінцевий розподіл вартості тепла між усіма абонентами.

Це, на нашу думку, забезпечить прозорість і допоможе зняти можливі сумніви в правильності розподілу вартості тепла між усіма квартирами. А дальше багато що буде залежати чи центральна влада дотримає свого слова і чи забезпечить місто газом по ціні 7420 грн. за 1тис.куб.м., як визначено в Меморандумі укладеним між центральною владою і Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування.

А в тих будинках, де не встановлено індивідуальні теплові пункти ( ІТП), які монтують разом з будинковими лічильниками тепла, а їх залишилась ще біля 600 – повинні ініціювати невідкладне встановлення ІТП. Адже нараховувати за послуги теплопостачання комунальне підприємство “Тернопільміськтеплокомуненерго” споживачам будинків, де немає загально будинкового лічильника, буде розрахунковим методом. А в точності розрахунків, я дуже сумніваюсь.

В попередніх роках, коли не було затверджено міністерством , яке веде житлово- комунальні питання, методики розрахунків оплати за опалення спільних коридорів будинків і не було розробленої методики оплати втрат тепла по транзитних стояках, які проходять через квартири з індивідуальним опаленням – наша громадська організація виступала категорично проти застосування загально- будинкових лічильників тепла.

А в даний час необхідно, на наше переконання, навпаки, вимагати у влади міста встановати ІТП. Тим більше така можливість є і технічна, і є для цього визначені кошти.

Так що потрібно невідкладно ставити вимогу перед владою міста про проведення вищевказаних робіт.

По іншому, я б недовіряв нарахуванням за тепла проведеним розрахунком методом.

Платіжки з новими методами нарахувань за тепло тернополяни отримають з нового року. Так що будьмо готові себе захищати… Голова ГО “Українська народна варта” Петро Ландяк