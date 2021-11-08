08:00 | 8.11.2021
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Політика 

Цікаві “земельні процеси” відбуваються біля єдиного сміттєзвалища Тернополя

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На останній сесії було прийнято рішення “Про розроблення детального плану території, що межує з земельною ділянкою полігону твердих побутових відходів (кад. ном. 6122685400:01:001:1335) за межами населеного пункту села Малашівці Тернопільської міської територіальної громади”.

Тут його повний текст – http://surl.li/aossw
Мова про територію з приватними ділянками наданими в приватну власність для ведення садівництва і яка межує з Малашівецьким сміттєзвалищем.
 
☝ Увагу привернуло наступне:
– відповідальним за розроблення та фінансування проєкту “Детального плану території” зазначено громадянина Довганя Володимира Олеговича;
– не зазначено і не озвучено яка мета розроблення проєкту;
– ділянки “для садівництва” надані в приватну власність нещодавно і впритул до найбільшого в області сміттєзвалища;
– і… НАЙЦІКАВІШЕ ‼️ – власником УСІХ ‼️ садових ділянок є одна особа – Довгань Володимир Олегович 🤔
Не скажу, що це чергова велика зрада.
Справді, не заборонено надавати людям в приватну власність садові ділянки, а “садівникам” не заборонено їх продавати на власний розсуд.
❗ Але, погодьтесь, тут присутні ознаки спланованої оборудки по отриманню великої земельної ділянки в обхід аукціону (!).
Хто, як, чому і коли надавав ділянки “під садівнцтво” впритул до сміттєзвалища?
Припускаю, що майбутній “детальний план” розроблятиметься під можливість ведення бізнесу пов’язаного зі сміттям.
 
Депутат міської ради від “Сили Людей” Іван Сороколіт

 

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