Віктор Овчарук: «Дякую усім, хто допомагає тернопільським медикам у подоланні коронавірусу»

Працівники виконавчого апарату Тернопільської обласної ради направлять частину своєї заробітної плати медикам. Таку пропозицію зробив голова облради Віктор Овчарук. Цю ініціативу схвалив перший заступник голови облради Василь Деревляний. Її також було розглянуто під час апаратної наради, проведеної керуючим справами виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Іваном Бабійчуком і підтримано працівниками виконавчого апарату, зважаючи на важливість спрямовування всіх можливих зусиль та ресурсів на допомогу медикам краю.

Зокрема – пропонується виділити 250 тисяч гривень з фонду заробітної плати апарату обласної ради на підтримку працівників обласного інфекційного відділення, яке облаштоване на базі комунального некомерційного підприємства «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської обласної ради. Кошти будуть спрямовані на підвищення заробітної плати та преміювання медиків, котрі перебувають в епіцентрі подолання COVID-19.

Постійна комісія обласної ради з питань бюджету підтримала дане питання та прийняла рішення рекомендувати Тернопільській обласній раді розглянути його під час сесійного засідання.

«Дякую нашим працівникам, депутатам обласної ради, а також усім волонтерам та небайдужим співгромадянам, які, розуміючи проблему, потужно долучаються до подолання вірусу, допомоги нашим медикам. Нехай усі добрі справи віддаються вам сторицею!», – наголосив Віктор Овчарук.

Нагадаємо, на базі Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру продовжують встановлювати обладнання для пацієнтів з інфекційними захворюваннями.

Систему централізованої подачі кисню до вже облаштованих реанімаційних ліжок для хворих на CОVID-19 встановили за кошти обласного бюджету (1 млн. 100 тис.грн.) та благодійного внеску компанії “СЕ Бортнеце-Україна” (350 тис. грн.). Цінність такого обладнання полягає у можливості цілодобового траспортування кисню до кожного реанімаційного ліжка.

“Епідемія CОVID-19 показала, що Тернопільщині не обійтися без обласного інфекційного відділення. Тішить, що ми зреагували вчасно та зуміли в екстрених умовах не лише створити приміщення для перебування хворих, а й власними силами закупити обладнання та медикаменти для їх лікування.

Щира подяка місцевим органам влади усіх рівнів за пітримку наших медиків та допомогу інфікованим краянам. Попри те, що ми досі не отримали обіцяних органами державної влади коштів на створення повноцінного відділення, в закладі створено належні умови для боротьби з коронавірусом та подальшого лікування інших інфекційних захворювань”, – прокоментував голова обласної ради Віктор Овчарук.

Також закладу передано партію медикаментів вартістю 500 тис.грн., що застосовуються при лікування хворих на CОVID-19. Кошти на ліки було виділено на сесії обласної ради.