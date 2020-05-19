14:26 | 19.05.2020
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині вітер зірвав дах зі старовинного костелу

Irena 0 Views Прокоментуй!

На Тернопільщині буревій зірвав покрівлю з костелу.

Як повідломили у прес-службі обласного управління ДСНС, 18 травня до зборівських рятувальників надійшло повідомлення, що поривами сильного вітру зірвало фрагмент металевого покриття з недіючого костелу, що знаходиться в центрі села Ренів Зборівського району. Існувала загроза обвалу металевої конструкції. Силами рятувального відділення було проведено зняття фрагмента металевого покриття, який висів на покрівлі костелу.

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