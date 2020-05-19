На Тернопільщині вітер зірвав дах зі старовинного костелу

На Тернопільщині буревій зірвав покрівлю з костелу.

Як повідломили у прес-службі обласного управління ДСНС, 18 травня до зборівських рятувальників надійшло повідомлення, що поривами сильного вітру зірвало фрагмент металевого покриття з недіючого костелу, що знаходиться в центрі села Ренів Зборівського району. Існувала загроза обвалу металевої конструкції. Силами рятувального відділення було проведено зняття фрагмента металевого покриття, який висів на покрівлі костелу.