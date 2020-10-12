14:30 | 12.10.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Політика 

Знав, що в медицині Тернополя велика біда, але не підозрював, що настільки, — І. Сороколіт

Irena 0 Views Прокоментуй!
Іван Сороколіт, Сороколіт скандал, Сороколіт свобода, Сороколіт сила людей, Сороколіт Тернопіль, Сила Людей Тернопіль 

Знав, що в медицині Тернополя велика біда, але не підозрював, що настільки.

ЖОДНІ пільгові категорії тернополян не мають змоги безкоштовно або на пільгових умовах пройти діагностику на комп’ютерному томографі (КТ) чи магнітно-резонансному томографі (МРТ).

Ні малозабезпечені, ні пенсіонери, ні люди з інвалідністю, ні учасники бойових дій, ні багатодітні!

Це при тому, що більшість приватних структур, які надають платні послуги КТ і МРТ знаходяться в КОМУНАЛЬНИХ і ДЕРЖАВНИХ лікарнях!

Хтось повірить, що влада Тернополя не має “інтересу” у такому стані справ?

Кандидат на міського голову Тернополя Іван Сороколіт

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *