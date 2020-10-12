Шпилям веж і куполу Тернопільської катедри повернуть історичну форму
Про хорошу новину для шанувальників історичної архітектури Тернополя повідомляє Володимир Кріса.
Шпилям веж і куполу Тернопільської катедри повернуть історичну форму, яку вони мали в 1910-1939 рр. Проєкт їх реставрації успішно презентував керівник архітектурної майстерні Юрій Вербовецький в рамках візиту в Тернопіль делегації на чолі з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком.
- Тож сподіваємося, що в найближчі роки місто отримає нову туристичну родзинку. Проєктом передбачається влаштування оглядового майданчика над куполом, звідки з понад 30-метрової висоти можна буде оглянути середмістя Тернополя, – розповідає Володимир Кріса.