Про хорошу новину для шанувальників історичної архітектури Тернополя повідомляє Володимир Кріса.

Шпилям веж і куполу Тернопільської катедри повернуть історичну форму, яку вони мали в 1910-1939 рр. Проєкт їх реставрації успішно презентував керівник архітектурної майстерні Юрій Вербовецький в рамках візиту в Тернопіль делегації на чолі з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком.