15:01 | 12.10.2020
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Новини Тернополя 

Шпилям веж і куполу Тернопільської катедри повернуть історичну форму

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Про хорошу новину для шанувальників історичної архітектури Тернополя повідомляє Володимир Кріса.

Шпилям веж і куполу Тернопільської катедри повернуть історичну форму, яку вони мали в 1910-1939 рр. Проєкт їх реставрації успішно презентував керівник архітектурної майстерні  Юрій Вербовецький в рамках візиту в Тернопіль делегації на чолі з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком.

  • Тож сподіваємося, що в найближчі роки місто отримає нову туристичну родзинку. Проєктом передбачається влаштування оглядового майданчика над куполом, звідки з понад 30-метрової висоти можна буде оглянути середмістя Тернополя, – розповідає Володимир Кріса.
Такий вигляд мав Домініканський костел між 1910 і 1939 рр. Форми шпилів та купола були більш витонченими. Над куполом була барокова сигнатурка з оглядовим майданчиком, звідки можна було оглянути все місто. Сподіваюся, скоро історичний вигляд катедри буде відновлено, і помилуватися містом можна буде звідти так само, як і 100 років тому.
 
 

 

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