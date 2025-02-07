6 000 доларів за непридатність до військової служби: тернопільські поліцейські затримали організатора незаконної схеми

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції, 37-річний житель Тернополя організував «схему» вимагання коштів від чоловіка, який підлягав мобілізації, за отримання документів про надання відстрочки від служби на 6 місяців за станом здоров’я.

Підозрюваний запевняв, що має знайомства у територіальному центрі комплектування та може вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії. Свої послуги оцінив у 6 000 доларів.

Поліцейські затримали тернополянина в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання неправомірної вигоди.

На підставі зібраних доказів слідчі ГУНП повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень.

Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.