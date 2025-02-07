Незадовільна мобілізаційна кампанія: проблеми ТЦК та ВЛК гальмують комплектування армії на Тернопільщині

На фоні загальнонаціональних викликів мобілізації, коли в Україні протягом 2024 року мобілізовано близько 200 тисяч новобранців, Тернопільщина займає останні позиції за показниками мобілізаційної активності. Начальник Тернопільської військової адміністрації В’ячеслав Негода підкреслює, що органи місцевого самоврядування зобов’язані виконувати свої функції відповідно до чинного законодавства, а невиконання цих норм створює серйозні перешкоди для оперативного залучення громадян до служби.

За словами очільника області, ситуація на регіональному рівні залишається незадовільною, незважаючи на неодноразове піднімання цього питання ще у вересні. «Невиконання законодавчих норм місцевими органами самоврядування є неприпустимим, адже це створює додаткові перешкоди для ефективної мобілізації в умовах війни», — зазначив він.

Керівник територіального центру комплектування (ТЦК) Сергій Царук відзначив, що динаміка мобілізаційних заходів у січні покращилася, проте значна частина громад досі не виконує поставлені завдання. Саме через це правоохоронні органи змушені вживати заходів для притягнення до відповідальності посадових осіб, які не сприяють мобілізації.

Окрім цього, численні скарги громадян свідчать про неефективну організацію роботи Тернопільського обласного ТЦК та військово-лікарських комісій. Мешканці регіону скаржаться, що їм доводиться стояти в довгих чергах і проходити медичні обстеження не один раз, що створює додаткові незручності і може сповільнювати процес мобілізації. Тому керівництво Тернопільської військової адміністрації разом із департаментом охорони здоров’я отримали доручення терміново вивчити проблему черг і врегулювати ситуацію для забезпечення належної роботи комісій.

Таким чином, хоча загальнонаціональні показники мобілізації свідчать про певні успіхи, ситуація на Тернопільщині потребує негайного втручання для усунення організаційних проблем та забезпечення виконання мобілізаційних завдань. Посилення контролю та відповідальність місцевих посадових осіб стають ключовими умовами для покращення мобілізаційної кампанії в регіоні.