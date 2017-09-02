Аграрії Тернопілля готуються до нових викликів

На 29 жовтня призначено вибори до об’єднаних територіальних громад з центрами в Ланівцях, Зборові, Хоросткові та Саранчуках.

Участь в них має намір взяти і Тернопільська обласна організація Аграрної партії України.

«На превеликий жаль, сьогодні питання захисту власника землі це не лише політика в чистому її вигляді. – коментує керівник апарату обласної організації, юрист Володимир Мужевич. – Це і економіка, і захист аграрного виробника, і створення робочих місць, і сплата податків, і соціальна робота в громадах».

Правник переконаний, що аграрії, які на ділі довели, що вміють бути успішними в бізнесі, цілком можуть справитися з управлінням новими громадами та навчити їх заробляти гроші, розуміти економіку регіону, дбати про розвиток сіл.

Наразі «Аграрна партія», за даними ЦВК — третя в країні за кількістю мерів та п’ята за кількістю місцевих депутатів. На останніх місцевих виборах по Україні аграрії обігнали «Самопоміч», «Свободу» та «радикалів».