У ставі Хоросткова виявили небезпечне забруднення: купатися забороняють

У місті Хоростків Чортківського району зафіксовано невідповідність якості води у місцевому ставі санітарним нормам. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області з посиланням на дані обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

За результатами лабораторних досліджень у воді ставка поблизу урочища Дубина виявлено перевищення мікробіологічних показників — зокрема кишкової палички та ентерококів. Це свідчить про небезпечний стан води для купання.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що місце відпочинку офіційно не зареєстроване як пляж відповідно до чинного законодавства. Про результати досліджень уже поінформовано Хоростківську міську раду.

З метою недопущення поширення інфекційних захворювань місцевій владі рекомендовано встановити попереджувальні таблички «Купатися заборонено», провести обстеження зон відпочинку та привести їх у відповідність до санітарних вимог.

Мешканців закликають утриматися від купання у ставі до покращення якості води та отримання повторних позитивних результатів лабораторних досліджень.