На Тернопільщині двоє чоловіків відпрацювали свої фінансові борги перед дітьми

18 червня 2019 року начальником Заліщицького районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області Віталієм Бурлакою спільно із керівником Заліщицького бюро правової допомоги Арсеном Нагуляком проведено робочу зустріч із головним державним виконавцем Заліщицького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області.

Під час зустрічі особлива увага зверталась на належну співпрацю та взаємодію служб з питань, що стосуються належного виконання постанов суду про застосування до боржників суспільно корисних робіт, вжиття своєчасних спільних дій при вирішенні проблемних питань притягнення боржників до відповідальності за несплату аліментів.

Суспільно корисні роботи – це новий вид адміністративного стягнення, що полягає у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких визначає відповідний орган місцевого самоврядування. При цьому за виконання суспільно корисних робіт порушнику нараховується плата за виконану ним роботу. Оплата праці здійснюється погодинно, за фактично відпрацьований час у розмірі не меншому ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці.

Крім того, у відповідності до статті 3253 Кодексу України про адміністративні правопорушення на власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем виконання порушником суспільно корисних робіт покладається, зокрема, нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.

Також, під час зустрічі було проведено звірку щодо надходження коштів за виконання суспільно корисних робіт на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби.

На сьогодні відпрацювали свої фінансові борги перед дітьми 2 батька та на користь дітей надійде понад чотири тисячі гривень.

Таким чином, виконання правопорушниками оплачуваних суспільно корисних робіт є ефективним заходом примусу, оскільки зароблені ними кошти будуть спрямовані на погашення наявної заборгованості по аліментах.

Віталій Бурлака,

начальник Заліщицького районного сектору філії ДУ «Центр пробації» в Тернопільській області