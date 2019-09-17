Двох синів Героя працівники Тернопільської митниці не залишають без опіки

Працівники Тернопільської митниці ДФС вкотре з гостинцями відвідали сім’ю загиблого в АТО Дениса Громового – справжнього героя і патріота, який зі зброєю в руках став на захист територіальної цілісності рідної країни.

Вдома на батька досі чекають його двоє хлопчиків, Максимко та Дмитрик…

«Хлопчики ростуть у нас на очах, вже обидва – школярі. Вважаю, кожен із нас розуміє, наскільки матеріально важко сьогодні купити необхідне шкільне приладдя, підготувати дитину до нового навчального року, тому ми вирішили допомогти матері», – розповіла начальник митного поста «Чортків» Тернопільської митниці ДФС Алла Гломба.

Вкотре висловлюючи слова підтримки й співчуття дружині та родині загиблого Дениса Громового, Алла Гломба зауважила, що вони завжди можуть розраховувати на підтримку та допомогу керівництва митниці, адже турбота про цю родину — одне з першочергових завдань.

Посадовці вручили сім’ї матеріальну допомогу. Школярики отримали канцелярське приладдя для нового навчального року, солодощі, фрукти тощо.

Нагадаємо, Денис був старшим оператором гранатометника, бійцем 3-го батальйону 51-ї механізованої бригади артилерійського самохідного дивізіону. Він загинув у двадцятисемирічному віці наприкінці серпня 2014 року у Великоновосілківському районі Донецької області. На Сході Денис був більше чотирьох місяців.

Війна забрала у дітей батька, вдовою залишилася молода дружина.