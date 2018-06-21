Бучач в часи Прекрасної Епохи (фото)

Місто в Станіславівському окрузі Галичини у складі Австро-Угорщини. В 1880 році тут проживало 8,9 тис. жителів. З них майже 68% – євреї.

В 1884 році через Бучач пройшла залізниця Станіслав—Ярмолинці, яка пожвавила розвиток промисловості і торгівлі. В місті відкрито майстерню парових котлів, вступив у дію великий паровий млин, горілчано-лікерний завод, три олійниці, дві фабрики оцту, вазелінова фабрика, кілька каменоломень. На початку XX ст. у Бучачі було дві механізовані майстерні, які виробляли деталі сільськогосподарських машин, обладнання для спиртових заводів і млинів. Бучач також славився ткацькими виробами та килимами, які виробляла фабрика в Підзамочку.

В місті діяло восьмикласна гімназія, василіянська гімназія, філія товариства “Просвіта” (з 1907 року), промислова школа на три класи, кілька початкових шкіл.

Хроніки Прекрасної Епохи