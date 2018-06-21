“Свободівець” Ігор Костюк своїми руками хоче “загарбати” прибудинкову територію у Тернополі?

Жителі будинку номер 20, що на вулиці Коновальця не можуть забрати документи на будинок з приватного підприємства “Люкс”, – про це пише Овід.

Теперішня голова ОСББ розповідає, що документи на будинок в ЖЕК передав попередній голова. А зараз начальник ПП “Люкс” пан Гевко не віддає мешканцям документи.

“ Мене запросили сюди, як особу, яка має досвід керування ОСББ. Мешканці двох під’їздів виступають проти створення ОСББ та моєї посади тому, що вони працюють в ЖЕКу. У цих двох під’їздах, в яких живуть ці люди, зроблений ремонт, тому їх влаштовує, щоб будинком і далі опікувавмя ЖЕК. А у трьох під’їздах просто жахлива ситуація ”, – каже голова ОСББ Наталія Кіндратська.

Мешканці будинку поділились на два табори: одні за створення ОСББ, інші – проти.

“Я проти ОСББ тому, що наш будинок – старий. Внутрішньобудинкові мережі потрібно ремонтувати. За які кошти їх ремонтуватимуть? За наші?”, – каже мешканець будинку Ігор.

“Нас обслуговує ЖЕК вже 30 років. Ремонтів ми практично не бачили. А теперішній керівник підприємства пан Гевко не передає документів на будинок. За сворення ОСББ підписалось 126 квартир. Мешканці двох під’їздів заважають провести збори тому, що частина з них чи їхні родичі працюють в ЖЕКу і тому виступають проти ОСББ”, – каже мешканка будинку 20, що на вулиці Коновальця Наталія .

Теперішня голова ОСББ додає, що депутат округу, свободівець Ігор Костюк своїми руками хоче “загарбати” прибудинкову територію на якій планується будівництво еко-парковки.

“Питання зараз стоїть можливо не так в будинку, як в прибудинковій території. Тому що руками депутата округу Ігоря Костюка, який на своїй посаді 3 місяці, хочуть «загарбати” цю територію. Спочатку йшла мова про будівництво еко-парковки, а зараз абревіатура проекту йде, як стоянка. Колізія в тому, що еко-парковка не може мати власника, а стоянка може, то відповідно потім тут може з’явитися і якась будова, – зазначила Наталія Кіндратська.

Депутат Ігор Костюк зазначив, що наразі ніяке будівництво на прибудинковій території не планується, лише капітальний ремонт.

“Я звернувся до комісії в ЖКГ, щоб все таки включити будинок в капітальний ремонт. Мені пообіцяли, що виділять кошти в сумі 500 тисяч. Цього тижня має бути документальне підтвердження. В рамках капітального ремонту там буде еко-парковка. Мова про якесь будівництво на прибудинковій території наразі взагалі не йшла”, – зазначив Ігор.