Через дзвінок «працівника банку» мешканець Тернопільщини втратив 24 000 гривень

Працівники поліції закликають громадян бути пильними та не довіряти невідомим, які телефонують нібито від імені фінансових установ.





Жертвою чергової шахрайської схеми став 60-річний житель Збаража. До чоловіка зателефонував невідомий, який представився співробітником служби безпеки банку. Співрозмовник повідомив про начебто підозрілу спробу зняття коштів з банківської картки та поцікавився, чи сам власник здійснює ці операції.



Аферист переконав потерпілого, що для «захисту рахунку» потрібно терміново заблокувати картку. Згодом заявник також продиктував код із SMS-повідомлення. Після цього з його електронного гаманця зникли всі заощадження – 24 000 гривень.



За цим фактом слідчі відділення поліції №4 (м. Збараж) відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи афериста.



Правоохоронці нагадують:



Справжні банківські працівники ніколи не телефонують із проханням повідомити реквізити картки;

Не розголошуйте стороннім особам PIN-коди, CVV-коди, паролі з SMS та інші конфіденційні дані;

У разі сумнівів – покладіть слухавку та особисто зверніться до відділення банку або зателефонуйте на офіційний номер гарячої лінії.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.





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