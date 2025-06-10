2400 тонн лише на папері: топпосадовців з Чорткова судитимуть

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті кримінальне провадження за обвинуваченням трьох осіб у справі про розтрату 8,3 млн грн державного підприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, повідомляє «Слово і діло».

До відповідальності мають постати:

Петро Стефаняк – колишній директор підприємства,

Володимир Шумада – начальник дільниці,

Богдан Липка – керівник фермерського господарства «Масарівські липки».

Судове засідання призначене на 11 червня 2025 року о 12:30 у приміщенні ВАКС. Розгляд проходитиме у відкритому режимі.

Суть обвинувачення

За даними слідства, у жовтні 2018 року директор комбінату, за пособництва начальника дільниці та голови фермерського господарства, організував підроблення товарно-транспортних накладних на постачання 2400 тонн кукурудзи. Попри відсутність реальної поставки, підприємство перерахувало за неї кошти. Внаслідок цих дій державі завдано збитків на 8,3 мільйона гривень.

Розслідування проводили детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП.