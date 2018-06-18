Чортків — місто претендент на створення індустріального парку

У рамках реалізації Проекту «Розвиток інституційної спроможності в залученні інвестицій на регіональному рівні: Тернопільська область» місто Чортків відвідали заступник директора департаменту – начальник управління розвитку реального сектору економіки департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської ОДА Олег Казмірчук, експерти Програми “U-LEAD з Європою” – Василь Федюк та Душан Кулка, які спільно з міським головою Володимиром Шматьком, його заступником Романом Тимофієм, депутатом міської ради Олександром Хотюком та начальником відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища Роксоланою Губ’як оглянули західну промислову зону міста.

Очільник міста зазначив, що наше місто готове до створення індустріального парку, який в майбутньому може зацікавити інвесторів – як зовнішнього, так і внутрішнього ринків та відзначив додаткові переваги, серед яких – зручне транспортне сполучення з містом та доступ до підключення інженерних комунікацій.

Для визначення локації створення індустріального парку експертами обстежено промислові ділянки Тернопільської області. Метою створення такого парку є забезпечення підприємств спільною розвинутою інфраструктурою, забезпечення контролю над виробництвом й впливом на навколишнє середовище.

Оглянувши ділянку, спеціалісти надали практичні рекомендації щодо подальшої діяльності з підготовки відповідних земельних ділянок для залучення інвесторів у місто.