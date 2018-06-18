На території тернопільської дитячої лікарні у короткі терміни виросла капличка (фото)

14 червня відбулася пам’ятна і важлива подія – на території Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні освятили новозбудовану каплицю Божої Матері. Про це повідомляє сайт медичного закладу.

Будівництво каплиці, завдяки жертводавцям і меценатам, відбулося у рекордно короткі терміни. Капличку зводили за рішенням трудового колективу лікарні від вересня минулого року. Відтепер не тільки працівники медзакладу, а й батьки хворих діток зможуть ввіряти свої сподівання на швидке одужання у цьому осередку духовності.

Чин освячення каплички здійснили священнослужителі різних конфесій: о.Сергій, о.Василь, о.Андрій,та о.Петро. У святковій відправі взяли участь: адміністрація та працівники лікарні, маленькі пацієнти та їх батьки.