Один з найзагадковіших і найромантичніших замків Тернопільщини на межі зникнення (фото)

Червоногородський замок.

Місто зникло. Тримаються тільки замок і костел. Але вони вже вмирають. Це агонія. І ніхто нічого не може зробити.

Колись Червоноградом володіли литовські князі Коріятовичі. Місцеві воєводи здійснювали судову та адміністративну владу, були “агентами князя у всіх його справах”.

Місто виконувало функції центру князівства.

Червоногородський замок не перебуває на обліку як архітектурна чи історична пам’ятка. Тут не проводили жодних консерваційних, тим паче реставраційних робіт.

В минулому зали палацу виглядали напрочуд елегансько – паркетна підлога, прикрашена ліпниною стеля з дерев’яною люстрою та серванти зі старовинною порцеляною.

Усюди нюренбергзські меблі, велика колекція старовинної зброї. У парку пам’ятник, клумби з квітками, фонтан та оранжерея з екзотичними рослинами.

Тепер лише руїни неоготичних веж та костелу нагадують про колишнє місто, замок та його власників. Поруч із залишками палацу залишився дитячий літній табір з чудовою назвою “Ромашка” і невеличка халабуда, що йменує себе монастирем. Бо замок і костел зараз у власності Тернопільської єпархії УАПЦ. Якщо ще не продали комусь…

Один з найзагадковіших і найромантичніших замків Тернопільщини.

Максим Голубєв