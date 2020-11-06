До уваги! За перебування у громадському місці без маски можна отримати штраф від 170 до 255 грн

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає штрафи за неносіння масок у громадських місцях під час дії карантину.

За законопроєкт №3891 проголосували 262 депутати. Його схвалили за основу та в цілому.

Депутати доповнили статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідальністю за відсутність маски.

Тепер через перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без респіратора чи захисної маски можна отримати штраф від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 170 до 255 грн.

Накладати штрафи зможуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров’я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.