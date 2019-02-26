Двері храму відчинилися самі: на Шумщині помітили віщий знак

Минулої неділі, 24 лютого, у церкві с. Людвище Шумського району під час першого Богослужіння прочинилися двері. Священики кажуть, що це віщий знак.

Подія, на яку чекали з нетерпінням. В неділю, 24 лютого 2019 року відбулося перше Богослужіння – Молебень на закликання Святого Духа перед початком усякого добр Іван Павлюк . — ого діла, — пишеНе зважаючи на те, що Богослужіння проходило на дворі, що ранок по-зимовому був прохолодним, настрій у парафіян Храму Різдва Пресвятої Богородиці с. Людвище був радісний. Віщим знаком було те, що двері Храму відкрилися самі. З особливим духовним піднесенням на завершення Богослужіння учасники церковного хору під керівництвом Вадима Манчука і всі присутні виконали Молитву за Україну. Поступово і впевнено повертаємо наше, Українське.

Нагадаємо, 6 лютого 2019 року громада села Людвище отримала Указ про приєднання парафії Різдва Пресвятої Богородиці до складу Тернопільської єпархії Православної Церкви України. Указ підписаний Архієпископом Тернопільським і Кременецьким Нестором.

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