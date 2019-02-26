«Розумні лавки» у центрі Чорткова отримали обновку (Фото)

Відтепер на спинках двох «розумних лавок», що на площі Героїв Євромайдану, розміщуватиметься інформація про шкоду відпрацьованих батарейок та енергозберігаючих ламп, а також дані про місцезнаходження спеціальних контейнерів для їх утилізації. Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Нагадаємо, 26 жовтня 2018 року відбулося урочисте відкриття smart-лавок у Чорткові. Це стало можливим завдяки спільному проекту ГО «Ініціатива» та Чортківської міської ради, а також субгрантовому проекту «EE-Community» «Зарядись інформацією», який фінансується Міжнародним Вишеградським Фондом за сприяння Асоціації «Енергоефективні міста України» .

Дані «розумні лавки» корисні як для місцевих жителів, так і для туристів, студентів, оскільки центральна площа є публічним простором, де проходить активне соціальне життя, забезпечуючи їм доступ до інформації, спілкування та можливістю зарядки гаджетів від сонячних панелей.

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