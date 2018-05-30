У танцівників з Тернопільщини — головна премія всеукраїнського фестивалю

27 травня за підтримки продюсерського центру «Oma music star», ГО «М.О.Я. МРІЯ», ТС “Асоціація діячів естрадного мистецтва України” та Будинку офіцерів м. Вінниця відбувся ІІ всеукраїнський конкурс-фестиваль мистецтв «Тобі, Україно». Тут побували вихованці зразкового танцювального колективу «Росинка» смт Козова Тернопільської області (керівник – Галина Данилів-Стадник).

Конкурсанти змагались у номінаціях вокал, хореографія, інструментальне та циркове мистецтво. Цього разу на конкурсі “Росинку” представила молодша вікова категорія. Козівчани виконували дві хореографічні постановки.

Загалом у конкурсі взяли участь понад 500 учасників. Козівчани, як завжди, показали високий результат. За хореографічні постановки «По дорозі жук» та «Щасливе дитинство» танцівники з “Росинки” від зіркового журі у складі відомого хореографа, шоумена, співака Амадора Лопеса та соліста гурту “Rumbero” Олега Серафина, нагороджені кубками та дипломами лауреата гран-прі (найголовнішої премії).

На конкурсі фестивалі мистецтв «Тобі Україно» було багато колективів, але юні козівчани запам’яталися всім чи не найбільше.

Після короткої мандрівки Вінницею дітям з “Росинки” аж захотілося кинути монетку в один з міських фонтанів — аби ще раз туди повернутися.

Батьки учасників колективу висловлюють слова подяки художньому керівнику Галині Йосипівні Данилів-Стадник та акомпаніатору – Шанайді Михайлові Ярославовичу, які свій талант, свою любов і душу віддають вихованцям танцювального колективу, за їх копітку працю, терпіння і наполегливість. Зичимо їм нових творчих звершень.

Окрема подяка батькам колективу та голові Козівської районної державної адміністрації Вітровому Василю Богдановичу за розуміння, фінансову допомогу і сприяння розквіту творчості дитячого ансамблю. Бажаємо юним танцюристам успіхів, натхнення та тріумфальних здобутків!

Повертаючись додому, ще довго не вщухали яскраві дитячі емоції. Хоча і втомлені, але такі щасливі дитячі обличчя вкотре переконують, що не повинно бути причин, аби зупинити їхнє творче зростання для щасливого сьогодення і майбутнього.

Автор: представниця батьків учасників “Росинки” Людмила Кутнів.