Вчителі Тернопільської школи №16 надихають школярів обирати професію педагога

На Останній дзвоник одинадцятикласники Тернопільської загальноосвітньої школи №16 ім. В. Левицького підготували сучасний танець з елементами класичного — це стало родзинкою цьогорічного свята завершення навчального року. Хореографічну постановку вивчали, починаючи з березня, їм у цьому допомогла студентка хореографічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка Інна Саламанюк. Школярі на святі також співали і читали вірші, отримували нагороди від школи.

Учениця 11 класу Тернопільської школи №16 Діана Яциковська розповіла, що останній навчальний рік був для неї доволі важкий: “Складно було поєднувати навчання і підготовку до ЗНО. Проте деякі вчителі входили в наше становище і підтримували, хоча були й такі, з якими порозумітися було важко. Улюблених уроків у мене нема. Збираюся подавати документи в університети з педагогічним напрямком. Поки що не визначилася, які саме виші оберу. Якщо влітку буде вільний час, планую влаштуватися на роботу і відпочити біля моря”.

— Думаю, багато хто зі мною не погодиться, але цей рік був незабутнім, — зазначила випускниця Тернопільської школи №16 ім. В. Левицького Діана Бичко. — Коли усвідомлюєш, що це останні дні в школі, починаєш цінувати кожну хвилину, проведену з однокласниками. Чесно кажучи, навіть хотілося сидіти на тих уроках, які зовсім недавно здавалися непотрібними. Не знаю, чому, але улюблених уроків не маю, кожен по-своєму запам’ятався.

Діана розповіла нам і про плани на літо-2018:

— Насамперед, хочу добре скласти всі іспити, а тоді, напевно, буду думати, куди вступати. Поки що планую в педагогічний. Цього літа я планую максимально активно проводити свій вільний час, адже рік видався насиченим, таким планую зробити і літо. Звісно деколи хотітиму спокійно полежати в ліжку (усміхається). Дуже буду сумувати за всіма людьми, які були поруч усі ці 11 років, деяких знала ще з дитсадка, з іншими познайомилася тільки коли прийшла в 10 клас, але кожен став мені дорогим. Згадуватиму те, як вони допомагали на контрольних, які були занадто важкі для мене. Дякую усім за те, що зробили ці останні дні в школі незабутніми. Надіюся, що в майбутньому ще будемо зустрічатися і згадувати чудові моменти шкільного життя. А поки що бажаю їм гарно провести літо і відпочити”.