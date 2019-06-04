На Тернопільщині мотоцикліст потрапив під вантажівку

Аварія сталась 3 червня близько 23.00 годин на автодорозі у с. Острів Тернопільського району. Водій автомобіля «MAN» допустив наїзд на мотоцикліста, жителя смт. Велика Березовиця.

Внаслідок ДТП, 27-річного потерпілого з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, відкритий перелом обох кісток правої гомілки, перелом і вивих правого плечового суглобу» шпиталізовано в ортопедичне відділення Тернопільської університетської лікарні.

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