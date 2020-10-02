Лікарня за таємними цінами скупилася у своєї головної медсестри через її дочку на 600 тисяч

Борщівська районна лікарня, що в Тернопільській області, в червні-вересні підписала 32 договори на понад із ФОП Анжелою Завінською на загальну суму понад 630 тис грн.

Про це пишуть «Наші гроші. Львів» з посиланням на дані системи «Прозорро».

16-річна Анжела Завінська зареєструвалась підприємицею лише у травні 2020 року, а в червні почала отримувати замовлення від Борщівської районної лікарні. За телефоном Анжели Завінської відповідає її мати Ольга Гарасимів. Журналістці «Наші гроші. Львів» вона розповіла, що працює за довіреністю від доньки, яка на даний момент є студенткою.

Водночас Ольга Гарасимів є головною медсестрою Борщівської районної лікарні.

Окрім лікарні по одному замовленню на суми не вищі 7 тис грн. в Завінської зробили Борщівська міська рада і райрада, Борщівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Наприклад, 23 вересня Борщівська міськрада замовила 20 банок «Бланідас 300» по 1 кг за ціною в 320 грн, тоді як в онлайн-магазині він доступний по 220 грн.

Всі закупівлі у ФОП Завінська провели за неконкурентною процедурою, більшість коштів було спрямовано за процедурою звітування для запобігання поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID-19.

При цьому лікарня регулярно не публікувала специфікацій до великих договорів, а тому журналісти не могли перевірити ціни на закуплені товари. На електронні листи і дзвінки на стаціонарні телефони в лікарні не відповідали тривалий час.

Наприклад, 28 вересня опублікували договір на рукавиці та шапочки на 122 тис грн., однак ні кількості товарів, ні ціни за одиницю не вказано. Так як і в закупівлі одягу для медичного персоналу на 239 тис грн.

Експертка із «Центру громадського моніторингу та досліджень» Оксана Дзявроник пояснила, що постанова Кабміну щодо закупівель для боротьби з COVID-19 зобов’язує замовників публікувати не лише укладений договір і додатки до нього та специфікацію, які є його невід’ємною частиною. У специфікації зазвичай вказують найменування, кількість придбаного та ціну за одиницю.

Ольга Гарасимів пообіцяла «Наші гроші. Львів» надати інформацію про закуплені товари, однак до кінця дня на дзвінки вже не відповідала.

Отримати коментар головного лікаря медзакладу не вдалося, однак редакція готова опублікувати його пояснення.