Майже 5,3 млрд грн єдиного внеску сплатили на Тернопільщині на соціальні гарантії 

Упродовж січня-вересня цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили 5 млрд 275,8 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Лише у вересні надходження єдиного внеску від платників області склали 616,9 млн гривень.

Нагадаємо, єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань. Варто мати на увазі, що несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Адже періоди роботи зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний, а з 1 квітня 2024 року це – 1760 гривень.