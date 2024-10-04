У Тернополі судитимуть пособника окупантів, який на Запоріжжі ремонтував військову техніку росіян

Служба безпеки продовжує системну роботу з документування діяльності зрадників та колаборантів, які добровільно перейшли на бік ворога та допомагали росіянам матеріально забезпечувати підрозділи окупаційних військ.

Слідчі Тернопільського управління СБУ завершили розслідування у кримінальному провадженні стосовно підприємця із Бердянського району Запоріжжя. Після захоплення росіянами територій, що використовувалися ним для ведення сільськогосподарської діяльності, зловмисник добровільно пішов на співпрацю з ворогом та погодився допомагати військовим країни-агресора.

Під час досудового розслідування встановлено, що зрадник надавав окупантам у користування вантажні автомобілі для перевезення ящиків з боєкомплектом та стрілецькою зброєю, а також транспортування наметів, ліжок, матраців і польової кухні.

За власний кошт підприємець забезпечував російських військовослужбовців харчуванням із кухні свого сільськогосподарського підприємства та передавав їм гроші для придбання продуктів харчування.

З березня по серпень 2022 року ворог використовував приміщення агропідприємств зрадника для прихованого зберігання військової техніки. А наймані ним працівники за вказівкою аграрія здійснювали її ремонт та обслуговування.

Наразі СБУ завершила документування протиправної діяльності фігуранта кримінального провадження і направила до суду обвинувальний акт із доказами його вини. За порушення ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Оскільки на даний час обвинувачений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території, його оголошено у розшук, а також здійснюються комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності.