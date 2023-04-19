Мешканець Тернопільщини збрехав, що у нього вкрали авто

Чоловік, будучи напідпитку, зателефонував до поліції і повідомив, що його автівку вкрали. Коли ж факт незаконного заволодіння транспортом не підтвердився – чоловік запропонував поліцейським 100 євро неправомірної вигоди, аби вони не притягували його до адмінвідповідальності.

У понеділок, 17 квітня, близько 5-ої години до Бучацького відділення поліції надійшло повідомлення від 31-річного жителя одного із сіл громади про те, що невідома особа викрала його автомобіль марки «Mercedes Benz С 200». На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Автівку правоохоронці виявили неушкодженою в гаражі заявника. Як виявилось, напередодні він залишив її там сам, але, будучи напідпитку, забув про це.

За непритягнення до адміністративної відповідальності за неправдивий виклик спецслужб, чоловік почав пропонувати поліцейським 100 євро. Правоохоронці попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за такий вчинок, але це його не зупинило.

За пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, слідчі розпочали кримінальне провадження. Окрім цього, на фігуранта складено два адмінпротоколи: за ст. 130 (керування транспортними засобами у стані сп’яніння) та ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.