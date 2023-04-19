Тіло не евакуювали: екснардеп Олег Барна офіційно не вважається загиблим, — 68 бригада

За словами пресофіцера 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, все вказує на загибель військовослужбовця. Нардепка Ірина Геращенко каже, що Олег Барна воював під Вугледаром.

Колишній народний депутат України Олег Барна офіційно ще не вважається загиблим. Про це сказав у коментарі “Суспільному” пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Мирослав Семенюк.

Тіло військового поки що не евакуювали з поля бою, але все вказує на те, що Барна загинув, пояснив Семенюк.

Геращенко повідомила, що кілька тижнів тому вона бачилася на Донбасі зі Степаном Барною (братом військового). На той момент Олег Барна воював під Вугледаром.

“Стьопа сварився на старшого брата за те, що той безбашенний. Лізе в найгарячіші бої, контужений, поранений, відмовляється лікуватися, б’є окупанта без страху, залишається на передовій із побратимами. Олег загинув на Донбасі. Він служив у піхоті. Не в елітних військах, а у найважчих і найважливіших підрозділах”, — зазначила політикиня.

Нагадаємо, що першим про смерть Олега Барни на фронті повідомив 18 квітня речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.