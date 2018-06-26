На Тернопільському ставі з`явилася ще одна вітрильна яхта (Фото)

Вчора нове вітрильне судно спустили на воду Тернопільського ставу. Про це у соцмережах повідомляє тернополянин Олег Базар.

“На фото мачти ще опущені, їх має бути дві, — коментує Олег Базар. — Яхта — приватна, тому чи буде послуга замовлення, наразі невідомо. Нагадаю, легендарна яхта “Тернопіль” Станіслава Стадника не працює вже два сезони, на даний час це буде єдиний робочий вітрильник на озері, який додаватиме водоймі вже звичного роками романтичного вигляду”.