Митрополит Василій рукоположив нових дияконів у Зарваниці

29 липня архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк уділив дияконські свячення трьом випускникам Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого піддияконам Назарію Габрилею, Андрію Миколіву та Віталію Пігію.

Чин рукоположення у диякони митрополит Василій здійснив у Зарваниці під час Архиєрейської Літургії, у співслужінні ректора Марійського духовного центру Зарваниця о. м. Володимира Фірмана, адміністратора Собору Зарваницької Матері Божої о. м. Дмитра Квича та інших священнослужителів.

Після Богослужіння митрополит Василій привітав новопоставлених дияконів, подякував їхнім батькам за добре виховання своїх синів і молитовну підтримку на шляху до священства.