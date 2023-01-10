16:33 | 10.01.2023
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На Чортківщині спіймали «солодкого» злодія

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Факт крадіжки задокументували працівники Чортківського відділу поліції. Злодій скоїв протиправне в торговому закладі міста Копичинці.

Про те, що невідомий зловмисник викрав з магазину товар поліцейським повідомив працівник закладу. Камери відеоспостереження зафіксували злочин, тож правоохоронці встановили особу злодія. Ним виявився мешканець одного з сіл району. Зловмисник виніс солодощів на майже 500 гривень, ховаючи увесь товар під одяг.

Злодій у скоєному зізнався. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.

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